L'histoire incroyable de la fusée de Mobutu

Au sortir de la seconde guerre mondiale, les Etats-Unis et l'URSS s'emploient à récupérer le savoir allemand en matière de fusées.

Pourtant, en Allemagne, un ingénieur ne renonce pas au rêve de la conquête spatiale.

Indépendamment des grandes puissances, Lutz Kayser crée la société privée OTRAG et met en place son propre "commando" pour conquérir l'espace et ce... en pleine jungle congolaise.

Mobutu lui cède un territoire quatre fois plus grand que la Belgique. Lorsque la société OTRAG lance avec succès des fusées qui atteignent la distance suborbitale, l'affaire se corse et provoque une crise politique internationale. Bien que les fusées soient lancées en pleine jungle, la Seconde Guerre mondiale est encore dans toutes les mémoires et les fusées made in Germany ne font pas que des heureux. Ce qui avait commencé en grande pompe tourne à la farce tragique...

"Fly rocket fly" est un documentaire d'Olivier Schwem à voir dans "Retour aux sources" le vendredi 15 mars dès 22h30 sur la Une