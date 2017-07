La France des mystères : tunnels et souterrains interdits

A voir le lundi 24 juillet à 22h15 une France que l’on connait, avec ses monuments incontournables, ses paysages et ses jolis villages. Mais derrière ces lieux se cache parfois une France plus secrète, plus étonnante. " La France des Mystères " vous propose de visiter la France à travers ses sites les plus incroyables : des sites naturels uniques, des constructions extravagantes mais également des sites légendaires.

Château miroir en souterrain, passages secrets, églises souterraines ou autres grottes cachées : la France regorge de lieux cachés. Dans la forêt de Fontainebleau, une civilisation disparue a laissé dans les grottes des gravures énigmatiques datant de 6000 ans avant Jésus Christ. A Dénezé-sous-Doué dans le département de Maine-et-Loire, une grotte souterraine abrite une étonnante série de statues gravées dans la roche. Ces statues pourraient être l'oeuvre de protestants ou de catholiques du XVIème siècle. A Saint-Emilion, une spectaculaire église creusée à même la roche. De l’ère préhistorique à nos jours, nous plongeons dans les entrailles de la terre, dans ces lieux mystérieux creusés et façonnés par la main de l’Homme.