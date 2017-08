La France des mystères : Lieux de pouvoir et de luxure

Depuis toujours, il existe un lien mystérieux et indissociable entre sexe et pouvoir : le pouvoir attire, il électrise. Et de fait, il s’accompagne souvent d’une sexualité exacerbée. En témoigne, la vie du terrible Marquis de Guérrand qui usa et abusa, au Moyen-Age, du droit de cuissage sur ses terres bretonnes.

Châteaux, palaces, cabarets à la mode… Ces lieux à la puissante charge érotique renferment bien des mystères. Ils sont les témoins muets des extravagances de leurs propriétaires. C’est derrière les hauts murs du château de Lacoste, dans le Lubéron, que le Marquis de Sade a pu donner libre cours aux parties fines les plus scandaleuses de son temps.

Derrière les pierres de taille, sous les alcôves, ces lieux sont chargés d’histoire et de soufre… A l’écart du château de Versailles et de la Cour, dans le petit Trianon, la Reine Marie-Antoinette recevait amis et amants… En toute discrétion.

Plus près de nous, au début du XXe siècle, dans les " chambres d’Amour " de chez Maxim’s, les fameuses cocottes, ces danseuses de cabaret, accueillaient dans leur lit le tout Paris de la Belle Epoque.

La plus célèbre d’entre elle, Mata Hari, va mettre ses charmes et son intelligence au service de la France pendant la première Guerre Mondiale. Ainsi l’hôtel Intercontinental de Paris deviendra le terrain de chasse de prédilection de la plus célèbre des espionnes…