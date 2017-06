La France des mystères : "les lieux maudits"

Partout en France, de l’arrière-pays niçois à la pointe de la Bretagne, la malédiction résonne dans les cours des châteaux, dans les coulisses de prestigieuses salles de spectacle ou encore au sommet d’un mont déserté … A chaque fois, elle prend un nouveau visage, folie meurtrière, possession démoniaque, cupidité démesurée, envoûtement, sortilège et dans tous les cas, le sublime côtoie le sordide, le beau tutoie l’effrayant … Quels sont ces endroits maudits où le mauvais sort semble s'acharner avec obstination ?

Ainsi à Tévennec, en Bretagne, un phare aurait été le théâtre d'événements sordides tandis que dans le Périgord noir, nous allons nous imprégner de la sombre ambiance de deux lieux magiques et terribles. Ils ont, en leur temps, tristement défrayé la chronique. Un personnage terrifiant a fait trembler les murs de la maison forte de Reignac, et le château de l’Hem a été à l’origine d’une bien sombre saga meurtrière. Dans les Cévennes, une zone, " le triangle de la Burle ", détient le record français de catastrophes aériennes. Et à Loudun, dans le département de la Vienne, le Diable aurait pris possession de religieuses dans des circonstances très mystérieuses... A Paris, nous verrons pourquoi le fantôme de l’Opéra fait encore frissonner artistes et techniciens.

Propriétaires, mais aussi historiens et spécialistes dressent avec nous, un panorama de ce que la France compte de plus noir sur son territoire, pour comprendre comment un lieu ordinaire devient infréquentable dans l’imaginaire collectif.

Entre répulsion et attirance, découvrons ensemble la France maudite …