La France des mystères : Légendes maudites et créatures étranges

Dans le Périgord, tout le monde se méfie de la Dordogne. Pendant plus de 15 siècles, du Moyen-âge au XIXe, elle a tué de nombreux bateliers et tous ceux qui s’approchaient un peu trop de la rivière. Pour la population, pas de doute : un dragon maudit s’acharnait sur la région. Pour calmer sa colère on a tout tenté, même des sacrifices humains.

Que s’est-il vraiment passé au Château de Veauce dans l’allier ? Dans les années 70, son propriétaire affirmait y voir une lueur qui venait lui rendre visite chaque nuit. Savait-il que 500 ans plus tôt, une jeune et belle servante avait trouvé la mort au château dans des conditions terribles ? Avait-il entendu les villageois lui parler de la dame blanche aperçue sur le chemin de ronde ?

Dans le Jura, la forêt de la Serre est un véritable patrimoine naturel. Pourtant au Moyen-âge, elle a été marquée par une histoire effroyable : une créature mystérieuse enlevait les enfants du village et les dévorait. Ces événements ont eu lieu peu de temps après qu’un marginal ait élu domicile dans la forêt. Avait-il passé un pacte avec le diable comme certains l’affirmaient ? On a même dit de lui qu’il se transformait en loup garou et devenait alors incontrôlable.

Qui était le vampire de Montparnasse ? En 1848, un homme ou peut-être une créature maléfique, pénétrait dans le cimetière, exhumait et mutilait des corps de femmes, avant de les mordiller. Comment cet être démoniaque a-t-il pu échapper à la vigilance des gardiens et surtout ne pas céder aux coups de feu qui se sont abattus sur lui ? Etait-il immortel comme on l’a dit ?

A Strasbourg, on n’a pas oublié l’été 1518. En plein mois de juillet, une étrange épidémie de danse a contaminé des centaines d’habitants. Incapables de s’arrêter, ils dansaient jour et nuit parfois même jusqu’à en mourir. S’agissait-il d’un châtiment divin comme le pensaient les habitants ? A Saverne, une grotte impressionnante abritait une chapelle dédiée à Saint-Guy. On y a envoyé les mystérieux danseurs pour tenter de les exorciser.