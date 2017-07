La France des mystères : Donjons et forteresses

L'histoire des prisons et des prisonniers révèle souvent les motivations, les instincts, les plus sordides et les plus bas du genre humain. Entre légende et réalité historique, nous découvrirons l'épais mystère qui entoure ces lieux de souffrance et d'isolement. De l'Aube aux iles de la Méditerranée, nous tenterons de démêler les intrigues et de dévoiler les secrets qui se cachent depuis des siècles parfois derrière les murs d'enceinte de ces prisons.