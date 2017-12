La folle histoire du disco

Disco Europe Express " : c’est un film haut en couleurs et en musique, riche en archives et en témoignages, écrit et réalisé par Olivier Monssens à ne pas manquer le jeudi 21 décembre à 22h10 sur La Une.

Né au milieu des années 70, le disco n’en finit pas de renaître grâce à des DJs et des musiciens qui, désormais, ne cherchent plus à le piller mais à en retrouver le son original et les vraies racines. Et s’il est communément admis que le disco trouve sa source dans la musique noire américaine, très vite de nombreuses pages marquantes de son histoire se sont écrites en Europe, essentiellement entre Munich et Paris - en passant par Stockholm, Londres, Bruxelles et Milan.

Disco Europe Express a voulu retrouver ces fabuleux alchimistes européens longtemps restés dans l’ombre de leur studio mais à l’origine des tubes planétaires de Donna Summer, Cerrone, Boney M ou Village People (entre autres) ainsi que d’enregistrements plus improbables mais qui ont néanmoins conquis les clubs du monde entier au cours des seventies. Des hits qui avaient pour point commun une rythmique et un son particuliers, " européens ", parfois gorgés de synthétiseur et qui, à leur tour, influenceront le disco made in USA, comme le confirme dans le film, le new-yorkais Tom Moulton, mixeur culte de l’épopée du disco.

Grâce à des témoignages passionnants, des archives savoureuses et des voyages éclairants, ce documentaire nous emmène dans les coulisses d’un mouvement musical où s’entremêlent joyeusement rythme, création, commerce, passion, cynisme… et le parfum d’un temps où l’ivresse et l’insouciance faisaient partie du voyage. Au rythme de 120 battements (de cœur) par minute…