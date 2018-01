La folle histoire de Florence Foresti

Un documentaire de Aurélie Condou à ne pas manquer le jeudi 4 janvier à 20h05 sur La Deux

Florence Foresti rallie tous les genres et toutes les générations. Il est vrai que ce qu’elle décrit dans les spectacles fait écho à la vie de tout un chacun. Dans ses shows elle raconte ses frasques de jeune fille, de maman, ou encore de femme en pleine crise de la quarantaine, mais aussi livre des parodies saisissantes de drôlerie comme celle d’Amy Winehouse, ou encore Vanessa Paradis… L’art de la parodie, un art qu’elle maitrise avec une justesse indubitable dès ses débuts. Dans l’émission de Laurent Ruquier qui l’a révélée à la télévision en 2005, " On a tout essayé ", on se souvient de ses imitations mythiques d’Isabelle Adjani avec son cultissime " Je ne suis pas folle vous savez " ou encore de Madonna ou Paris Hilton.

Pour parler d’elle, la réalisatrice a eu accès à ses amis les plus proches, un entourage que l’on n’a pas l’habitude de voir témoigner : Vanessa Paradis, Mathieu Kassovitz, Grégoire Ludig et David Marsais du Palmashow, Jamel Debbouze ou encore Frédéric Lopez. Des témoignages complétés par ceux qui l’ont connue à ses débuts, ou travaillent avec elle au quotidien comme ses co-auteur Pascal Sérieis ou Jérôme Daran, son professeur de théâtre à Lyon, Thierry Buenafuente, celle qui lui a fait faire ses premiers pas au Point Virgule Marie-Caroline Burnat ou encore sa partenaire de scène alors qu’elles faisaient à l’époque un spectacle à 3. Son ami de lycée Denis Maréchal livrera même quelques pépites sur l’adolescente qu’elle était.lus qu’un portrait, le film nous montre le parcours incroyable de l’artiste et nous livre une véritable introspection.