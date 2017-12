La folle histoire de Florence Foresti : ce que vous ne saviez pas !

Mais saviez-vous que Florence était amie avec Vanessa Paradis, Mathieu Kassovitz, Jamel Debbouze ou encore Frédéric Lopez ?

Dans un documentaire fort, La folle histoire de Florence Foresti à voir le 04 janvier à 20h05 sur La Deux, ils nous parlent de Florence. A travers archives, extraits de spectacles et ces témoignages, ce documentaire dresse le portrait d’une artiste engagée et passionnée.

Retour en arrière

C'est l’émission de Laurent Ruquier, " On a tout essayé ", qui l’a révélée à la télévision en 2005. On se souvient de ses imitations mythiques d’Isabelle Adjani avec son cultissime " Je ne suis pas folle vous savez " ou encore de Madonna ou Paris Hilton.

Le documentaire reviendra aussi sur les combats de Florence pour les droits de la femme. On retrouve ses prises de position dans ses spectacle comme dans son dernier show " Madame " qui a tout d’un plaidoyer virulent contre l’image de la femme-objet véhiculée par la publicité et les clips.

On y partagera aussi ses passions comme celle qu’elle voue sans réserve à Madonna.

On y découvre des images inédites de la Bern Academy diffusée dans 20h10 pétante sur Canal + en 2003 ou encore des images exclusives des coulisses des saynètes qu’elle a tournées pour les César, notamment " Bloquées " avec Vanessa Paradis. Il la dévoile angoissé et pas sure d’elle. Il révèle ses qualités mais aussi ses défauts...