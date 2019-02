La face cachée de la résistance à voir dans Retour aux sources

À partir de 1943, des milliers de jeunes hommes et de femmes entrent dans la clandestinité pour lutter contre l'occupant. Surnommés les "maquisards", ces héros de l'ombre joueront un rôle capital dans la libération de la France.

Nous avons tous lu leurs exploits dans les manuels d'Histoire. Nous avons tous l'impression de les connaître. Et pourtant...Comme toute légende, celle du maquis français possède sa part d'ombre. Une réalité plus sombre, secrète, que l'on a volontairement cachée au grand public, de peur de salir le mythe.

Car cette histoire-là est celle de criminels et de bandits sans scrupules. Un récit composé de pillages honteux, d'exécutions sommaires et d'assassinats crapuleux. Ces criminels qui se faisaient passer pour d'authentiques résistants ont ainsi formé ce qu'on a appelé des " faux maquis ". Et à côté de ces faux maquis se sont aussi développés des maquis noirs...

A voir dans Retour aux sources le vendredi 01 mars sur la Une à 22h40. Rediffusions sur la Trois le 02/03 à 21h00 et le 11/03 à 13h40.