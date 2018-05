La belge histoire du Festival de Cannes en sélection à Cannes

Ce road movie joyeux à la découverte du cinéma belge présent à Cannes depuis 70 ans, sera en projection officielle à Cannes le 22 mai. Première diffusion ce mardi 14 mai sur la trois à 21h15. Rediffusion sur la trois le 19/05 22h24 et ensuite sur la Une le 24 mai à 22h.

Depuis sa création, le cinéma belge a toujours eu un accueil particulier dans ce plus grand festival au monde. Il a joué un rôle déterminant dans l'évolution du cinéma belge dont elle a toujours été un miroir stimulant. Depuis 1947, la Belgique y a toujours été présente. Henri Storck, André Delvaux, Raoul Servais, Jaco Van Dormael, les frères Dardenne,... sont pour toujours au générique du Festival de Cannes où s'inscrivent désormais les noms de la nouvelle génération : Joachim Lafosse, Bouli Lanners ou Cécile de France.

Ce documentaire met en valeur notre cinéma belge dans toute sa diversité et son originalité et dresse le portrait de ce cinéma qui s’est construit et a grandi au fil du temps avec le festival de Cannes depuis 70 ans. Pour filmer cette histoire originale, Henri de Gerlache a décidé de prendre la route et de proposer un voyage décalé à bord d’un camping-car aménagé en maison ambulante de souvenirs de Cannes. Le film traverse les époques du cinéma belge en s’arrêtant chez des personnalités qui ont participé à l’histoire du festival tout au long de la route avant d’arriver sur la croisette. Cela donne un road movie joyeux et décalé à la découverte d’un cinéma toujours en mouvement; une belge histoire sur le festival le plus médiatique du monde!

Avec comme intervenants : Arno - Emilie Dequenne - Pascal Duquenne - Thierry Frémaux - Marion Hänsel - Benoît Mariage Jacqueline Pierreux - Fabrizio Rongione - Raoul Servais - Jaco Van Dormael - Felix Van Groeningen