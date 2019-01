La bataille de Washington (Trump) dans Doc shot

Un film de Jacques Charmelot et Pascal Vasselin à voir jeudi 17/01 sur La Une à 22h35. Rediffusion sur La Trois le mardi 22/01 à 21h05.

Chaque jour qui passe instruit un peu plus le dossier de la possible collusion entre Donald Trump et le Kremlin lors de la campagne de 2016. Depuis 2 ans, Washington est le théâtre de ce face à face entre le Président et le Procureur. Une bataille incessante dont personne n’est en mesure de prédire l’issue. Mais dont le résultat immédiat est un affaiblissement sans précédent des institutions garantes du fonctionnement de la démocratie américaine sous les coups de boutoir d’un Président aux abois.

Avec les témoignages de : JOHN MCLAUGHLIN, Ancien directeur de la CIA / NORMAN EISEN, Ancien conseiller spécial de la Maison Blanche pour les questions éthiques / ELISABETH BUMILLER, Chef du bureau de Washington du New York Times / JOHN DELANEY, Représentant démocrate au Congrès / ELIE HONIG, Ancien procureur à New York / JOHN PISTOLE, Ancien directeur adjoint du FBI / MIEKE EOYANG, Expert auprès du congrès en matière de Sécurité Nationale / TOM GIBSON, Ancien directeur de la communication du Président Reagan.