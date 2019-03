"L'odyssée du loup" : Un magnifique voyage raconté par Kad Merad

Avec 1 an d'écriture de scénario, 6 mois d'imprégnation pour les animaux principaux, une machinerie spécifique pour développer le film et 12 mois de tournage, "L'Odyssée du loup" nous transporte dans un voyage hors du commun ! Slava a dû se confronter à l'homme, à la destruction des forêts, aux découpage des pays par les voies ferrées et grandes routes ainsi qu'à d'autres animaux de la nature. De cet incroyable parcours, n'est connu qu'avec certitude le point de départ et d'arrivée de Slava. Une enquête minutieuse de terrain a été réalisée afin de déterminer les chemins emprunter par ce loup solitaire.