L'incroyable vie des gens du cirque

Tout le monde connaît le cirque, c’est l’un des spectacles les plus populaires. Mais dès que les feux des projecteurs s’éteignent, quand les fauves et leurs dompteurs regagnent les coulisses, que les clowns se démaquillent, que sait-on de ces gens du cirque qui ne font que passer ? Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Comment vivent-ils ?

Nous suivi trois ici cirques très différents par leurs styles, leurs traditions et leurs moyens.

Les Bouglione d’abord: les “empereurs du cirque“. Dirigée d’une main de fer par Rosa, 105 ans, la grande famille Bouglione règne sur le Cirque d’Hiver. Les Bouglione possèdent une fortune colossale. Ce sont des personnages de roman qui nous accueillent chez eux à Paris, dans leur maison de famille qu’est le Cirque d’Hiver mais aussi dans leurs appartements tout autour du cirque.

La famille d’Arlette Gruss ensuite: ils sont les rois de la route et l’industrie du cirque avec 14 nationalités différentes qui cohabitent. 250 personnes de tous âges, et 60 animaux, vivent et travaillent dans ce cirque dont il faut monter et démonter le chapiteau chaque semaine. Sur les routes, c’est un convoi impressionnant de 50 camions monumentaux. Quand ils s’installent quelque part, leur chapiteau, en forme de palais des Mille et Une Nuits, se voit de loin. C’est le cirque tel qu’on le rêve. Avec eux, nous irons aussi dans leurs quartier d’hiver et nous découvrirons où le cirque pose ses valises et ses animaux quand il n’est pas en tournée.

Enfin, la famille Falck incarne le cirque traditionnel. Fans de cows boys, ils conduisent des super lourds, des énormes camions américains de 550 chevaux. Roger Falck est l’héritier d’une tradition développée par ses grands parents depuis le début du siècle dernier mais aujourd’hui il s’est lancé dans une nouvelle aventure, 40 ans après la disparition de “La Piste aux Étoiles“, l’émission culte de la télévision française, il l’a faite renaître. La présence des animaux, en particulier des fauves, fait la richesse de ce cirque à l’ancienne. Roger aime tellement ses animaux que deux fois par an, des bébés tigres, panthères et lions naissent dans le cirque. Un émerveillement.

Ce film est une plongée rare dans l’univers fascinant et mystérieux du cirque qui prend ses racines dans la nuit des temps, et fascine aujourd’hui plus que jamais.