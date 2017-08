L'incroyable vie des forains

Chaque année, des millions de Français et de Belges s’amusent dans les fêtes foraines. Les forains, nous font vibrer. On croit les connaître. Pourtant ils ne font que passer dans les villes et alimentent les clichés sur les gens du voyage. On ne les croise généralement qu'une fois par an, le temps d'un tour de manège ou d'une barbe à papa. La plupart d'entre eux sillonnent les routes au gré des fêtes et des foires mais d'autres sont sédentaires. Souvent, les forains vivent et se marient entre eux, à l'écart des autres qu’ils surnomment les " gadjés ". Leur monde est fait de lumière, de couleur mais aussi de dur labeur. C'est un monde secret, un univers à part dans lequel ce documentaire nous entraîne. A mille lieues des idées reçues et des stéréotypes habituels, les forains nous accueillent au cœur de leurs familles, dans l'intimité de leur quotidien, auprès de leurs enfants, leur plus grande richesse. Ils nous dévoilent aussi les secrets de leur réussite, comment certains ont fait fortune.