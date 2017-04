Fruit pour le botaniste, légume pour le douanier, baril pour le trader. En moins d’un siècle la tomate est devenue un aliment incontournable de l’alimentation humaine. Transformées en usine, conditionnées en baril de concentré, ces tomates circulent d’un continent à l’autre. Pour raconter la spectaculaire diffusion universelle de cette tomate que tout le monde consomme, il fallait une fresque planétaire. Le rouge du coulis et du ketchup - de la pizza et du hamburger - nous relate une histoire méconnue du capitalisme agro-industriel qui s’avère être aux origines de la globalisation. Des cueilleurs ouïgours du Xinjiang en Chine aux magnats de la tomate californienne, des industriels italiens aux producteurs africains, l’histoire de la tomate d’industrie et sa division internationale du travail contemporaine nous offrent un récit inattendu mettant à nu la complexité de notre monde.

Ce film est à la fois une fresque économique relatant l'histoire du business impitoyable du fruit le plus consommé au monde, un business sans frontière, et une fresque sociale qui relate le parcours des industriels américains, italiens, français et chinois, ainsi que la vie de ces prolétaires des champs, migrants d’Afrique pour l’Italie, ou migrants de l’intérieur comme en Chine qui rendent ce marché possible. Un récit d’une enquête internationale sur une matière première incontournable de l’alimentation contemporaine dont on n’imagine pas a priori les enjeux globaux qui précèdent sa consommation. " L'empire de l'or rouge ", le film, est accompagné d'un livre éponyme, écrit par Jean-Baptiste Malet et édité par Fayard.