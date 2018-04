Kim Jong-Un va-t-il faire péter la planète ?

"Kim Jong-Un va-t-il (vraiment) faire péter la planète ? " : un documentaire de Nathalie Tourret et Julien Alric à ne pas manquer sur La Deux le mardi 1er mai à 20h35

Sa vie est digne d’une série-télé entre saga familiale et film catastrophe ! Pour la première fois, nous allons plonger intégralement pendant 90 minutes dans la vie intime et le cerveau du jeune dictateur nord-coréen, à travers les témoignages exclusifs de plusieurs réfugiés proches du pouvoir. Fils illégitime passionné dès le plus jeune âge par les armes en tous genres, celui qui possède désormais la bombe H entre ses mains et qui a fait assassiner son frère et son oncle, fait trembler le monde entier. Il sera question ici de son enfance cachée, son statut de dieu sur Terre, ses désirs de vengeance, son système de propagande qui s’immisce jusque dans les livrets scolaires. On en tire un tas d’enseignements sur l’éducation à la bombe. Ce dictateur poupin et cruel peut-il déclencher la troisième guerre mondiale ?