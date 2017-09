Kidnapping, un business florissant

"La Rançon", un documentaire passionnant de Rémi Lainé co-écrit avec Dorothée Moisan coproduit par la RTBF à voir le jeudi 21 septembre à 22h20 sur La Une. Rediffusion sur La Trois le 05/10 à 13h30

Avec la multiplication des prises d'otages, une activité propre dans l'ombre. Lucrative et secrète. Au coeur d'un dispositif rôdé, des hommes d'affaires et et des hommes d'actions se mobilisent et font alliance. Assureurs et négociateurs se mettent au service des entreprises, des millionnaires et des familles d'otages.

30 000 enlèvements sont commis chaque année dans le monde. Dans leur immense majorité, ils répondent à des motivations purement crapuleuses, seul 1% sont d'origine politique ou terroriste. Derrière chaque affaire, une demande de rançon. En réponse, les compagnies d’assurance internationales ont inventé le kidnap & ransom, contrats ultraconfidentiels qui connaîssent un essor sans précédent.

Au Venezuela, pays qui détient le record du monde du nombre des enlèvements, un ancien policier reconverti dans le privé travaille sur l’enlèvement du fils d’un chef d’entreprise de Caracas. Négociateur de prise d'otage, il est chargé de ramené Kenny vivant dans sa famille. Nous irons à la rencontre d’une assureuse qui propose des contrats sur mesure et prévoit de rembourser jusqu’aux frais occasionnés par un doigt coupé, d’un ancien négociateur du FBI qui organise une police privée sans frontière et dépêche des émissaires dans les zones sensibles, ou encore d’un baroudeur français qui arpente l’Afrique pour tenter de prévenir les risques… Nous entendrons aussi le témoignage d'un ex-otage en Syrie qui a assisté à l'ensemble de la négociation pour sa libération, croisé à celui de son négociateur, un ancien des services de renseignement de l’armée danoise rompu aux affaires les plus sensibles.