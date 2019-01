Kidnapping au Vatican dans doc shot

A voir le jeudi 31 janvier dès 22h25 sur La Une. Rediffusion le mardi 5 février à 21h00 sur la Trois

Le Vatican est un état minuscule qui compte environ 440 habitants en 1983. Emanuela y vit paisiblement avec sa famille. Son papa travaille à la préfecture du Vatican. A 15 ans, Emanuela est passionnée par la musique et prend des cours. Le 26 juin 1983, elle disparaît sur le trajet de son cours de musique sans laisser de trace.... Sa famille contacte immédiatement la police qui ignore l'affaire durant 10 jours. Ce sera le pape Jean-Paul II lui-même qui y fera allusion dans un des ses discours publics.

Un agent de la circulation se manifeste : il l'a vue ce jour-là, accompagnée d'un homme d'environ 35 ans... 13 jours plus tard, la famille reçoit un appel des ravisseurs précisant que les responsables du Vatican ne manqueront pas de les contacter.

C'est là que surgit l'étrange revendication de libération de Mehmet Ali Agca, l'homme qui a tiré sur le pape deux ans auparavant et qui purge une peine de prison. Les contacts se font entre le saint-siège et les ravisseurs mais rien n'aboutit. Le tireur n'est pas libéré et les ravisseurs restent silencieux.

Le père d'Emanuela travaille chaque jour aux côtés du saint Père mais le sujet n'est jamais abordé. 6 mois plus tard, en désespoir de cause, le père d'Emanuela lance un appel aux ravisseurs. Un appel qui restera sans réponse.

Ce Noël-là, le pape fait allusion au terrorisme et offre un emploi à Pietro Orlandi qui a 23 ans. Suite au décès de son père en 2004 et à celui du pape en 2005, Pietro se lance dans des recherches pour découvrir ce qui est arrivé à sa soeur. Sa quête fait émerger d'étranges indices et révèle des liens plus que douteux entre le Vatican et la mafia...