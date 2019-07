Jonathan Bradfer et Pascale Sury ont-ils trouvés les clefs du bonheur au Bhoutan ?

Cet indice est de plus en plus observé par de nombreux spécialistes, économistes, et responsables politiques. Il faut dire que la recette du BNB a plutôt l’air de bien fonctionner ! Même coincé entre deux géants industriels (la Chine et l’Inde) le Bhoutan est parvenu au fil des siècles à préserver ses secrets, ses beautés et son mode de vie. Véritable joyau naturel, le pays est couvert de 72% de forêts (60% étant le seuil minimal imposé par la Constitution). Cela permet au Bhoutan d’être aujourd’hui le seul pays carbone négatif de la planète ! Et leurs ambitions ne s’arrêtent évidemment pas à ça. Autre exemple : le Bhoutan veut devenir prochainement un pays 100% bio pour atténuer encore plus son empreinte écologique et soigner l’environnement, la clé de la politique du bonheur.