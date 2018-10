"Johnny-Laeticia à la vie à la mort" un documentaire inédit à voir en prime sur la Une

"Johnny Laeticia à la vie à la mort" à voir sur la Une le vendredi 19 octobre à 21h00. Rediffusion sur la Trois le 24/10 à 23h50.

Réalisé pour BFMTV par Fabrice Babin, Philippe Dufreigne, Jérémy Muller, Etienne Grelet et Sophie Herbé. Hélène Darroze, Sébastien Farran, Jean-Claude Camus, tous les proches ont accepté de partager leur témoignage.

Le documentaire commence par la soirée du jeudi précédant la mort de Johnny. Comme chaque semaine, Laeticia organise un dîner avec les amis du couple. Ce soir-là, le groupe d’amis se rend dans la salle de projection pour regarder le film de leur dernier roadtrip aux Etats-Unis. “On sentait que Johnny irradiait de bonheur, c’était très sentimental, très affectif” confie Sébastien Farran. Dans les derniers jours du rockeur, on apprend que Laeticia et les filles dormaient toutes ensemble avec Johnny. L’interprète de “Gabrielle” disparaît cinq jours après ce repas entre amis.