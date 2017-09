Jean-Jacques Goldman : le portrait personnel d'un artiste énigmatique

Ainsi découvre-t-on sa vision du monde sur l’éducation, la création, l’inspiration, la religion. Parfois complexe et paradoxal, il nous révèle ses valeurs, résultat d'un conditionnement familial revendiqué mais aussi sa vision du rôle du chanteur dans la société, son rapport à la notoriété et aux critiques, et sa relation à la fois radicale et intègre à la politique...