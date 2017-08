Jean-Jacques Goldman, de l'intérieur

Un film de Didier Varrod à voir le mardi 05 septembre à 22h45 sur la Une

Comment faire un film différent sur Jean-Jacques Goldman, redevenu un simple citoyen anonyme à Londres, et toujours pas disposé à parler de lui ? D’ailleurs, insister à nouveau pour faire un film sur lui, sans lui, est-ce bien raisonnable ? En effet, pour Goldman, aucun film, livre ou disque ne peut rivaliser avec le lien qu’il continue d’entretenir avec son public. Mais Didier Varrod, admirateur revendiqué de la première heure, a toujours eu ce désir de raconter l’artiste autrement qu’en capitaine d’industrie ou qu’en patron de la chanson française. Pas d’experts, ou d’invités pour témoigner à sa place. En choisissant de partager avec les téléspectateurs la lecture de certains de ses propos choisis, ce film révèle un Goldman de l’intérieur qui a choisi d’être populaire, sans faire de compromis. Pour ponctuer ce dialogue, des images d’archives inédites dont une interview de Didier Varrod réalisée en super 8 en 1991 et quatre artistes de de générations et d’univers totalement différents offrent une relecture personnelle d’un morceau de leur choix.