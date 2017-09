Jean-Jacques Goldman, de Coluche à Céline Dion

Un documentaire écrit par Laurent Boyer & Laurence Gerbi, réalisé par Véronick Dokan à découvrir sur La Une le vendredi 8 septembre à 20h50

Il a composé l'hymne des Restos du Coeur à la demande de Coluche en 1985, et pendant 30 ans, aura été le chef de file de cette joyeuse troupe. Jean-Jacques Goldman est un artiste et un homme qui a le goût des autres. Il a toujours donné : son temps et ses convictions pour les causes qui lui sont chères, ses notes et ses mots aux chanteurs pour lesquels il a choisi d'écrire, son amour au public qui lui reste indéfectiblement attaché.

Jean-Jacques Goldman n'a jamais cherché la lumière. Il se décrit lui-même comme un " scout dans l'âme " qui, sa guitare à la main, voulait avant tout partager sa passion pour la musique. Avec Taï Phong au début de sa carrière, mais aussi par la suite avec ses amis Carole Fredericks et Michael Jones, il s'est toujours senti plus à l'aise en groupe. Chanteur, il l'est devenu un peu par hasard, lui qui rêvait surtout d'écrire pour les autres...

Avec les témoignages de : Céline Dion, Florent Pagny, Patricia Kaas, Grégoire, Marc Lumbroso (son premier éditeur), Jean Mareska (son premier directeur artistique), Josiane Balasko, Erick Benzi (réalisateur, arrangeur et complice musical), Chris et Alex Gibson (le chanteur et le pianiste de son groupe d’adolescence), Michael Jones, Calogero, Pascal Obispo et Zazie.