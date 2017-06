Hors de contrôle : le crash du Concorde

8 janvier 2001 à Paris. Le BEA, le Bureau d’Enquête et d’Analyses, dévoile son premier rapport sur l'accident qui a causé la perte du Concorde six mois plus tôt. La responsable du crash vient d'être identifiée : il s'agit d'une lamelle de titane de 43 cm qui provient d'un autre avion... une simple lamelle de titane qui le 25 juillet 2000 a provoqué la mort de 113 personnes et la chute du plus mythique de tous les avions...

Grâce aux témoignages d'anciens pilotes, de spécialistes aéronautiques et d'ingénieurs, ce documentaire nous explique quel enchaînement de circonstances à peine croyable est à l'origine de cette catastrophe. Avec à des images 3D inédites, nous allons vivre seconde par seconde ce scénario de l'intérieur même de l'avion et de ses réacteurs. Et nous allons découvrir pourquoi ce crash n'a pas pu être évité et comment cet appareil qui a fait rêver la France et le monde entier s'est transformé en 120 secondes en catastrophe hors de contrôle …