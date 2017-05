Hors de contrôle : Le Costa Concordia

Costa Concordia. Un nom qui résonne dans toutes les têtes. Un naufrage avec deux fois plus de passagers que le Titanic...

Pourtant cette catastrophe n’est ni due à la météo, ni à un problème de moteur. Alors comment un tel bateau a-t-il pu faire naufrage et tuer 32 personnes la nuit du 12 janvier 2012 ? Derrière les images que tout le monde connaît, peu de gens savent ce qui s’est réellement passé techniquement au poste de commandement et dans les cales du navire … Pour analyser ce qu’il s’est passé ce soir là, nous allons partir à la rencontre d’ingénieurs, d’architectes navals et de commandants de bateau mais aussi de ceux qui ont vécu cette catastrophe de l’intérieur. Grâce à leurs images tournées au cœur du paquebot, à des images 3D inédites ainsi que les enregistrements de la boite noire du navire, nous revivrons cette tragédie seconde par seconde...

Mais après cette catastrophe, vous découvrirez aussi le coulisses d'une prouesse technique inédite qui a sollicité des centaines d’ingénieurs et d’architectes navals pendant plus de 2 ans pour redresser et remettre à flots le Costa Concordia. Pour tenter de réussir ce pari, les ingénieurs se sont engagés dans une course contre la montre, un chantier titanesque pour limiter les dégâts causés par l'un des naufrages les plus impressionnants de tous les temps... Un naufrage qui a vu se transformer le Costa Concordia en un vulgaire tas d’acier... hors de contrôle.