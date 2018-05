Hors de contrôle : La plate-forme Deepwater horizon

Un documentaire à ne pas manquer le dimanche 27 mai à 11h50 sur la Une. Rediffusions sur la Trois 28/05 23H50, 29/05 10h30 et 05/06 13h35

Le 20 avril 2010 la plate-forme pétrolière loué par la compagnie britannique BP pour forer dans le golfe du Mexique, le puits le plus profond jamais creusé en offshore, explose faisant 11 morts et 17 blessés et générant un incendie puis une marée noire de grande envergure. L'explosion de la plate-forme crée un désastre écologique sans précédent : 780 millions de litres de pétrole aurait été répandu. Le 19 septembre, après de nombreuses tentatives, la fuite est finalement déclarée colmatée par le gouvernement fédéral américain. Mais l'explosion a énormément affectée l'écosystème et l'économie locale menaçant plus de 400 espèces dont des baleines, dauphins, lamantins et de nombreux oiseaux.