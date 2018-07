Hitler, mon grand-père ?

Documentaire de David KORN-BRZOZA à ne pas manquer le mercredi 04 juillet à 21h50 sur la Une. Rediffusion le 08/07 à 21h00 sur la Trois

" Adolf Hitler est votre grand-père." La révélation tombe comme un couperet. Après cette confession extraordinaire de leur père en 1975, les vies d’Elisabeth Loret, de son frère Philippe et du reste de la fratrie basculent. Que penser d’une telle confession ? Doivent-ils se réjouir de connaître enfin leurs origines ou renier cet ancêtre tristement célèbre ? Aujourd’hui décédé, Jean-Marie Loret leur a laissé pour seul héritage une enquête inachevée et la violence de cette révélation qui continue de les hanter. Près de quarante ans plus tard, Elisabeth et Philippe Loret décident d’en finir avec les doutes et les non-dits.

Accompagnés par le réalisateur David Korn Brzoza et le généticien Philippe Charlier, Elisabeth et Philippe Loret partent en quête de la vérité. Au cours d’une investigation à travers le siècle, il s’appuie sur le faisceau d’indices rassemblés par Jean-Marie Loret, leur père. Mais in fine, c’est la génétique qui mettra fin au doute. Avec eux, le réalisateur a retrouvé deux membres de la famille autrichienne apparentée à Hitler. Des tests ADN ont été réalisés afin d’établir si Elisabeth et Philippe sont bien les petits-enfants du dictateur.

Ce film est donc une investigation historique sur trois générations reprend l’enquête de son père Jean-Marie Loret, fils présumé d’Hitler et remonte les traces de sa grand-mère, Charlotte Lobjoie.