Hiroshima la défaite de Staline dans Retour aux sources

La postérité a présenté la tragédie d’Hiroshima et de Nagasaki comme le seul motif de la capitulation japonaise. Or, si cette affirmation est loin d’être erronée, elle omet le rôle d’un acteur fondamental dans le dénouement du second conflit mondial : l’Armée Rouge. Car la bombe qui a dévasté Hiroshima n’a pas fait à elle seule plier le Japon, pas plus que celle sur Nagasaki. L’intervention des troupes soviétiques en Mandchourie a largement contribué à la reddition nippone. C’est l’épouvantable perspective d’une occupation soviétique, et le risque d’assister à la fin de la dynastie impériale qui ont amené l’Empereur Hiro-Hito à accepter la apitulation. Et pourtant la légende de l’arme miracle arrêtant net une guerre interminable, reste bien vivace. Côté américain, elle a permis de justifier la soumission du Japon aux seuls États-Unis et d’exclure le rôle de l’Union soviétique dans la victoire. La guerre froide s’annonçait, il fallait blanchir l’Empereur de ses crimes pour que le Japon puisse devenir le pilier du système de défense américain en Asie. Côté japonais, elle a servi ses dirigeants. Elle leur a permis de se présenter en victimes, et de faire oublier qu’ils avaient été aussi des bourreaux. Elle a occulté toutes les responsabilités, à commencer par celles de l’empereur. Inscrit dans un laps de temps très court, ce récit sans véritables héros ni vrais scélérats, raconte la chronologie des événements ayant conduit à la capitulation de l’Empire nippon.