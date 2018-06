Hazard / Benteke : une amitié qui se poursuit en dehors du terrain

Pendant plus d’un an, Eden et Christian ont ouvert leurs cercles de proches pour qu’ils racontent de l’intérieur ce qui fait la personnalité des deux diables rouges. Leur kiné et confident Lieven Maesschalk, Thorgan et Kylian Hazard, Marouane Fellaini, Michy Batshuayi, Mehdi Carcela et Réginal Goreux, Demba Ba, Yanis Salibur et Loïc Damour, les parents d’Eden, les amis de Christian, son frère Jonathan, Fortune, son épouse ou encore ses parents nous racontent à travers de nombreuses anecdotes le parcours et les traits marquants de la personnalité de chacun…

A la veille de la Coupe du Monde, qui arrive en force sur la RTBF, retrouvez "Hazard / Benteke, réunion de famille" le mercredi 13 juin à 20h25 sur La Une.