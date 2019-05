Grand Prix de Monaco : la légende racontée par le Prince Albert de Monaco

Le Prince Albert de Monaco en sera le narrateur et nous plongera dans des documents d'archives inestimables : les grands moments de course, les duels mythiques, les accidents spectaculaires, les guerres d'argent et le glamour...

A travers les témoignages exclusifs des plus grands pilotes et dirigeants de la Formule 1, des archives rares et des scènes de reconstitution, « Grand Prix de Monaco, la légende » propose une plongée exceptionnelle au cœur de la plus mythique des courses automobiles...

Le documentaire de Yann Anthony Noghès, commenté par SAS le Prince Albert II de Monaco lui-même, est à découvrir le samedi 25 mai à 13h50 sur La Deux et à 22h40 sur La Une.

Rediffusion sur La Deux le dimanche 26/05 à 21h45 après le Grand Prix de F1 de Monaco et sur La Trois le lundi 27/05 à 12h35.