France Gall : hommage à un grand nom de la chanson française

Suite à la triste disparition de l'artiste à l'immense carrière, La Trois vous propose de revoir le documentaire France Gall et Michel Berger "Toi sinon personne" à 13h30.

Ce reportage exceptionnel revient sur la vie du couple mythique et sur leurs belles années de création.

L'histoire d'un couple hors normes

Mai 1974. Une chanson, "La Déclaration", envahit les ondes et devient un tube énorme. C'est la première collaboration entre France Gall, ex star des sixties et Michel Berger, pionnier d'une nouvelle génération d'auteurs compositeurs...

Dès lors et pendant près de deux décennies, le couple Berger-Gall va enchaîner les tubes inouïs à un rythme effréné... Mais au-delà de ce phénomène musical sans précédent, France et Michel vont surtout tisser un lien privilégié avec le public...

Quel est ce quelque chose qui nous touche tous dans l'histoire de ce couple hors normes ? Est-ce leur incroyable relation fusionnelle ? Leur perception si profonde du monde ? Leur quête du bonheur coûte que coûte ? L'histoire de ce couple nous raconte, tout simplement, un chapitre de notre histoire.

Rendez-vous à 13h30 sur La Trois.