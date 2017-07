France des mystères : Dans les secrets des templiers

Les Templiers : à la simple évocation de ce nom, c'est tout un monde de mystères et de légendes qui nous envahit. Des chevaliers téméraires regroupés dans un Ordre secret qui ont combattu au nom de Dieu. Des chevaliers rivalisant de puissance avec les plus grands seigneurs. Des chevaliers qui auraient constitué un énigmatique trésor. Des chevaliers qui auraient été les détenteurs du Saint Graal, voire de l'Arche d'Alliance. Mais où s'arrête la réalité et où commence la fiction ? Car l'Ordre du Temple reste l'une des sociétés secrètes les plus fascinantes du Moyen Âge. Mais qui étaient ces chevaliers du temple ? Ont-ils vraiment pratiqué des rites inavouables ? Pourquoi faisaient-ils si peur aux puissants de l'époque ? Qui a signé leur arrêt de mort ? Leur fameux trésor existe-t-il vraiment ? Etaient-ils en possession du Saint Graal ?