"Filles de joie et de misère", l'histoire d'un siècle et demi de maisons closes

Tout commence aux lendemains de la Révolution, où le commerce du sexe va non seulement être toléré ; mais surtout pour la première fois dans l’Histoire réglementé, à des fins de surveillance dans un pays et une époque en proie aux mutations. Les filles sont donc fichées par la police, auscultées par le médecin, et closes dans des maisons portes et fenêtres fermées. Dans ces maisons, c’est un univers en soi, très hiérarchisé, où la tenancière et les sous-maîtresses sévissent au besoin, embauchent le personnel et vérifient " la moralité " des clients. Tout un réseau est mis en place pour recruter la " marchandise " : des rabatteurs arpentent les gares, des bureaux de placement proposent de "bonnes places" dans des maisons "bien tenues". Car un bordel digne de ce nom se jauge à la diversité de ses filles : des rousses, des blondes, des noires, des dodues, des maigres, des effrontées, des cajoleuses. Lieu de sociabilité, de débauches, d’oubli, de misères mais lieu aussi inspirant.

Mais les temps changent, et la maison close doit se réinventer sans cesse. En 150 ans, les filles vont devoir s’adapter à tout : au changement de goût des clients, aux modes et aux guerres. Des voix s'élèvent cependant contre le French system, certains pays tentent même d'y mettre un terme. En Angleterre il n’aura duré que peu de temps. En France, là où tout avait commencé, c'est une ancienne prostituée, en 1946, qui fait disparaître les maisons closes de l'Hexagone. Aujourd'hui dans encore bien des pays comme la Belgique, la Suisse, ou l'Allemagne, des maisons closes tiennent encore debout. Le débat, lui, fait toujours rage.