Festivals d'été sous haute surveillance

Chaque été, de petites cités paisibles se transforment en temples de la fête et de la musique. Ces fêtes géantes entrainent d’importantes retombées économiques pour les organisateurs et les cités mais également des désagréments. Pour percer les secrets des festivals d’été, voici un petit tour d’horizon dans les coulisses de

" Tomorrow Land " ou le royaume de la démesure ! Chaque été, en Belgique, 400 Dj, dont les méga stars David Guetta ou Martin Garrix, s'affrontent aux platines jour et nuit sur seize scènes, dans des décors féériques dignes d'un film de cinéma ! Organisation titanesque et business ultra-rodé, avec même un chef étoilé pour les repas des festivaliers les plus riches ! Les places s'arrachent en quelques heures. Julien, Manu et Clément font partie des 360.000 festivaliers qui ont réussi à s'offrir une place. Ils ont dépensé jusqu'à 1500 euros pour vivre trois jours de fête qu'ils espèrent inoubliables. Leur programme, les 3D : danse, drague et délire !

Carhaix, petite ville bien tranquille du Finistère en France de 7400 habitants, voit sa population multiplier par trente pendant quatre jours de folie : le festival des Vieilles Charrues ! Pour gérer cette marée humaine, 6000 bénévoles sont sur le pont non-stop. Le moment le plus critique : les pogos au milieu des concerts, provoquant mouvements de foule et évanouissements. Renan, Marie-Hélène et leur fille Mathilde, 16 ans, y viennent chaque année. Cet été, Mathilde veut, pour la première fois, passer une nuit au camping très agité des Vieilles Charrues. Son père Renan, n'est pas très rassuré à l'idée de laisser sa benjamine au milieu de cette foule alcoolisée. Dans quel état va-t-il la retrouver ?

En Espagne, à Bunol, pas de fiesta musicale, mais 22 000 fêtards surexcités à l'idée de se jeter à corps perdu dans un gaspacho géant : la " Tomatina ". Une gigantesque bataille de tomates qui envahit toute la ville. Les fêtards vont se balancer à la figure 150 tonnes de tomates bien mûres qui arrivent par un convoi de six poids-lourds. Les " affrontements " entre les participants qui viennent des cinq continents ne durent qu'une heure, mais la fête s'étale sur trois jours. De quoi contenter Monsieur le maire et les commerçants mais pas certains habitants qui dénoncent le gâchis alimentaire et en ont ras-le-bol de voir chaque année leurs façades d'immeubles re-décorées à la purée de tomates."