Un documentaire de Laetitia Pongi à ne pas manquer le mardi 5 septembre à 20h45 sur La deux

C’est un phénomène difficile à quantifier mais c’est une certitude : ces dernières années, le nombre de femmes qui ont basculé dans la misère et la rue a augmenté. Chez nous, comme en France 4 SDF sur 10 sont des femmes. En France, elles seraient 30 000 à vivre dans la rue dont 7000 rien qu’à Paris. Licenciement, expulsion, rupture familiale, … les raisons qui les ont conduites à la rue sont multiples. Mais pour toutes, le constat est le même : dans la rue, il faut apprendre à se débrouiller seule. Méprisées, critiquées ou même agressées les femmes SDF vivent un calvaire au quotidien sur les trottoirs des centres-villes.

Pendant des semaines, certaines d’entre elles ont accepté d’être suivies par une équipe de télévision. Elles racontent leur vie faite de routine et de galère. Comme Barkissou, une étudiante qui termine un master en tourisme à l’université à Paris mais qui n’a pas de domicile fixe. Elle dort sous une tente installée sur les trottoirs de Paris avec ses deux chiens. C’est une voisine du quartier qui lui apporte à manger. Nous rencontrons aussi Elina, qui après des années de galère a réussi à retrouver un toit et une vie plus sereine. Elle a passé 15 ans dans la rue. Son expérience a fait d'elle une experte sociale et est devenue une habituée des plateaux de télé. Elle a même décidé de raconter sa vie de SDF sur scène. Marie, elle, n’avait même pas 18 ans, quand elle s'est retrouvée à la rue et sans toit, avec sa petite sœur et leur mère célibataire qui venait de perdre son emploi et du coup son logement. Après avoir caché sa situation, Marie a fini par oser en parler au lycée. Profs et assistantes sociales se sont mobilisés pour les reloger toutes les trois.