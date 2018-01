Familles nombreuses, mais comment font-elles?

Un documentaire de Gilles de Maistre à voir le mardi 23 janvier à 20h30 sur la Deux.

Entre moments de tendresse et complicité, voici la vie pour le moins rythmée de 4 familles atypiques où vivent 5, 6, 7 et 8 enfants.

Chez les Cimbault, Stéphanie et Hervé sont les parents de 5 artistes en herbe : Augustin, Adèle, Anatole, Amaury et Angéline. Les Masselis, eux, sont des voyageurs. Philippe et Sophie préparent un périple en bateau, accompagnés d'Indi, de Nahuell, d'Isaïe, de Yaell, d'Abigaell et de Sahell. Chez Clotilde et Nicolas Noël, le quotidien varie entre vacances et rentrée scolaire pour les 8 enfants de la famille.