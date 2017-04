Eurovisions

Depuis plus de 60 ans, le Concours Eurovision de la chanson est le programme télévisuel le plus regardé en Europe. Chaque année au mois de mai, le rituel est le même : une quarantaine de pays de l'Irlande à l'Azerbaïdjan sont représentés. Entre chansons patrimoniales et refrains parfois entonnés comme des slogans politiques, l'Eurovision est un grand rendez-vous européen qui rassemble et passionne.

Chaque année se réunissent des milliers de fans, passionnés, incollables et souvent fins analystes, comme Alasdair, le président du fan club britannique, Jan, journaliste dit "Monsieur Eurovision" en Allemagne, Tobi, critique musical suédois, William, blogueur américain basé à Londres suivi par des millions de fans mais aussi Dean, chercheur croato-australien sur l'histoire de l'Eurovision à l'Université de Vienne.

Décryptage du phénomène Eurovision, au delà des flots de strass et de paillettes, entre archives inédites ou iconiques et moments clés de la vie du fan qui érige l'Eurovision en véritable mode de vie.