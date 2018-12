Etoilé.e.s : portrait de 4 chefs étoilés

A savourer sur La Une le mardi 25 décembre dès 20h15. Rediffusion sur la Trois le 06/01 - 22h15.

Passionnés par leur métier, les grands chefs attendent la reconnaissance, de leurs clients bien sûr, mais aussi des critiques, et tout particulièrement du plus prestigieux guide gastronomique : le Michelin. Identité, qualité du produit et créativité sont des critères essentiels dans l'attribution des précieuses étoiles. Mais que représente réellement pour eux cette reconnaissance ? Quels sacrifices sont-ils prêts à consentir ? Comment font-ils pour se renouveler ? Et surtout, quel héritage gastronomique souhaitent-ils laisser ? Pendant une année, Charlotte Altschul et Nicolas Boero, les auteurs de ce documentaire, se sont glissés dans le sillage de quatre virtuoses des fourneaux, Sylvestre Wahid à Paris, Esben Holmboe Bang à Oslo, Maria Marte à Madrid et Yoshihiro Narisawa à Tokyo. Quatre chefs aux trajectoires disparates, mais tendus vers un même objectif : exceller aux yeux du guide suprême.