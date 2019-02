Epaves, l'or des grands fonds dans Doc Shot

Un documentaire de Denis Delestrac et Didier Martiny à découvrir dès 22h30 sur La Une.

Depuis des millénaires l'or est le métal le plus illustre et le plus convoité. De l'univers de la bijouterie au monde de la finance, le précieux métal jaune régente notre existence. Et la demande ne cesse d'augmenter. Pourtant, les sites d'extraction se tarissent, et tout comme le " Pic de pétrole " en 2006, c'est le " Peak Gold " qui a été atteint en 2015, symbolisant le moment où la production mondiale a commencé à décliner du fait de l'épuisement des réserves d'or exploitables. Selon les experts, c'est à l'horizon 2050 que les gisements seront en phase d'épuisement. Face à cette pénurie annoncée, et à une demande toujours plus importante, les grandes sociétés minières se mettent en quête de nouveaux filons, toujours plus loin, toujours plus profonds et donc, toujours plus chers à exploiter. Pourtant, des gisements inattendus refont surface. L'archéologie sous marine nous révèle que trois millions d'épaves jonchent le fond des océans, dont 3500 d'entre elles ont coulé avec leurs cargaisons.