Entre folklore et traditions

"Entre folklores et traditions : dans les coulisses des mariages " : un documentaire à voir sur La Deux le 24 octobre à 20h35.

Depuis les préparatifs jusqu'à la cérémonie, nous suivons ici 5 couples pour qui la tradition occupe une place particulière. En compagnie de leurs familles respectives et parfois avec leur aide, ces jeunes futurs mariés cherchent à respecter les rites et coutumes de leur communauté.

Dans la région de Toulouse, rencontre avec Wassila et Monaïm, tous deux musulmans et originaires du Maroc. Pour son mariage : son vœu le plus cher est de devenir l’espace d’une journée, une vraie princesse d’Orient. Dans le sud-ouest, à quelques kilomètres de Pau, Iden et Dylan ont choisi de se marier selon la coutume gitane. Ils n’ont que 18 et 19 ans. Dans leurs famille gitanes espagnoles, on respecte la cérémonie du mouchoir qui consiste à déflorer la jeune fille lors d’un examen gynécologique peu avant le mariage. Mais ici pas besoin de prêtre ou de maire, seul suffit l’assentiment des deux familles. Cillia et Mickaël ont 36 et 37 ans et habitent à Nice. Ils sont de tradition juive et très attachés aux rituels de leurs ancêtre. Marc et Ster-Falline sont évangélistes et ont choisi de faire bénir leur mariage par un pasteur. C’est la religion qui a soudé à nouveau leur couple. Enfin Julie et Frédéric, respectivement 27 et 28 ans, n’envisageaient pas de célébrer leur mariage sans église. Julie a grandi dans une famille antillaise de tradition catholique très pratiquante. Frédéric, moins croyant a accepté de se marier à l’église pour elle.