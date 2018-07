Echo-Logis : une série documentaire à voir sur La Deux

Du Portugal aux Maldives en passant par la France ou la Tanzanie, cette série nous présente différentes façons pour habiter beau et bien. Et c’est à découvrir le mardi soir sur La Deux vers 21h50.

Pendant que certains puisent à foison dans les énergies non renouvelables, des femmes et des hommes engagés et inventifs ont décidé de bousculer leurs habitudes en créant des habitations autonomes et énergétiquement indépendantes. Panneaux solaires, isolation performante, la technologie est à présent au service de ces bâtisseurs en quête de durabilité et de ceux qui veulent vivre autrement dans le respect de la nature. La série " Echo-logis " nous emmène dans ce tour du monde à la rencontre des bâtisseurs de demain. Des projets utopiques aux matériaux propres, en passant par les astuces de tri et les énergies renouvelables, toutes ces initiatives d'aujourd'hui feront le standard de demain.

17/07 : L’Hôtel Rio do Prado au Portugal

Sur la côte ouest du Portugal, la commune d'Obidos séduit immédiatement par le charme de sa citadelle et la vue imprenable depuis ses remparts. C'est dans cette petite ville médiévale que loge un hôtel pas comme les autres qui se distingue des habitations voisines.

24/07 : Le Six Senses aux Maldives

Aux Maldives, sur l'atoll de Laamu, l'hôtel " Le Six Senses " fait partie des dix plus beaux " resorts " du monde. Dans ce décor idyllique de sable blanc, cet établissement, en produisant sa propre eau potable et son électricité laisse peu d'impact sur son environnement.

31/07 : Chole Mjini Lodge - Tanzanie

En Tanzanie, sur l'île de Chole, Anne et Jean de Villiers ont créé en complète harmonie avec l'environnement et la population locale le Chole Mjini Lodge.