Dynasties - série animalière de la BBC

L'un des plus célèbres clans de lionnes d'Afrique, le clan des marais du Masaï Mara au Kenya, se trouve dans une situation complexe. Les lionnes ont été abandonnées par tous les hommes adultes qui, jusqu'à présent, défendaient leur position. Il ne reste plus que deux femelles adultes pour nourrir et protéger leurs huit jeunes. L'avenir de toute la famille repose entièrement sur les épaules de ces deux mères, Charm et sa cousine Sienna. Elles ont besoin d'élever leurs petits jusqu’à l'âge adulte pour que cette grande dynastie se poursuive.