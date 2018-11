Documentaire événementiel "APOCALYPSE : La paix impossible 1918-1926" à voir dans Retour aux sources

A partir d’un fonds de plus de 500 heures d’archives restaurées et mises en couleur, ce documentaire offre une plongée terrible au cœur d’une des plus grandes batailles de tous les temps, racontée par Mathieu Kassovitz. "Apocalypse, la paix impossible, 1918-1926" à voir le vendredi 09 novembre à 20h50 sur la Une. Rediffusion sur la Trois le samedi 17 novembre à 21h05.

Novembre 1918. Les armistices suspendent provisoirement les opérations militaires. L’humanité survivante prend conscience que le monde d’avant, celui du siècle passé, a disparu dans des abîmes de souffrances. En juin 1919, à Versailles, les vainqueurs signent une paix négociée entre eux, mais imposée aux vaincus. Une paix précaire, que les idéaux portés par la Société des Nations ne parviennent pas à conforter.

Devant l’incertitude du lendemain, les bonnes volontés échouent à recréer un monde apaisé. Les blessures mal soignées se gangrènent. Les Allemands sont humiliés. La Hongrie est dépecée. Les Grecs et les Turcs sont déplacés. La Russie, abandonnée à elle-même, meurt dans sa guerre civile.

Avec la haine et la peur pour décor, le monde nouveau cherche à se reconstruire, autour de l’économie, la SDN… et la volonté de vivre. Mais l’illusion que l’argent peut réussir là où tous les hommes ont échoué, s’évanouit au rythme de l’effondrement du cours de la bourse de Wall Street en octobre 1929. L’illusion d’une paix qui donnerait naissance à un monde nouveau et apaisé, est irrémédiablement emportée vers une nouvelle Apocalypse.