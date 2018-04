DOC SHOT : Unités pour Malades Difficiles : qui sont ces fous que l'on enferme ?

" Unités pour Malades Difficiles : qui sont ces fous que l’on enferme ? " à voir dans DOC SHOT le jeudi 26 avril à 22h30 sur La Une. Rediffusion sur La Trois le 15/04 à 21h05 – le 19/4 à 13h30 et le 21/04 à 23h35

Les Unités pour Malades Difficiles sont les unités psychiatriques les plus surveillées de France. On y soigne les malades mentaux dangereux pour la société, hospitalisés à la demande du préfet parce qu’ils ont commis des actes de violence, pouvant pour certains, aller jusqu’au meurtre. Près de Bordeaux, l’UMD de Cadillac est l’une des plus anciennes : les patients souffrent de pathologies psychiatriques très lourdes, leur maladie les a entrainés si loin qu’ils ont besoin d’une surveillance 24h sur 24. Durant près d’un an des caméras ont eu un accès exceptionnel, au plus près des patients, de leurs familles et du personnel soignant qui les accompagne, parfois jusqu’à leur retour à la liberté.

L’histoire de ces hommes est souvent douloureuse, ce sont eux qui nous racontent leur maladie et leurs symptômes : Hallucinations auditives, délires de persécution. La parole de ces malades est rare, certains ont accepté d’apparaître à visage découvert, c’est à travers leurs parcours que nous découvrons le quotidien de ce lieu très fermé.