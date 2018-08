Doc shot : Trafics de drogue

Une série de Frédéric Ploquin et Julien Johan à voir dans DOC SHOT les mercredi 30/08 et mercredi 06/09 22h00 sur la Une

Des champs de coca au nord de Bogota, aux routes tracées dans le désert du Sahel jusqu’aux banques de Rotterdam, les trafiquants mais aussi des indics, des flics et des experts du crime financier nous dévoilent l’organisation de ce business aux méthodes violentes. Un marché qui se nourrit des crises régionales, de la fragilité des Etats et profite des failles du système financier en vigueur. Alors que la porosité entre économie noire et blanche est de plus en plus fine, les trafiquants et leurs montagnes de cashs sont-ils en train de s’imposer comme des acteurs économiques indispensables et de nous rendre dépendants aux narco-dollars ? Des colonies à nos jours, la série en deux épisodes remonte les routes souterraines de ce réseau mondialisé.

Episode 1 – Le temps des pionniers (La Une, 30/8, 22h)

Les trafiquants français ont développé un modèle de réussite commerciale. Des premières routes défrichées par les bandits à la papa depuis l’Indochine jusqu’aux labos de la French Connection à Marseille et les réseaux d’Amérique du sud, la mafia made in France a défini les principes de ce qui sera pendant les 50 années suivantes l’activité la plus rentable dans le banditisme : le trafic international de stupéfiants.

Episode 2 - Les routes de la cocaïne (La Une, 06/09, 22h)

La consommation de cocaïne en Europe a explosé ces 20 dernières années. Comment les trafiquants assurent-ils leur business à l’international malgré le durcissement des douanes ? Pour abreuver le Vieux Continent, la cocaïne emprunte des routes toujours nouvelles et profite des faiblesses structurelles des pays. De la République dominicaine au Mali, de la Colombie à la France, les fleuves de poudre blanche charrient leur lot de corruption, de déstabilisation politique, de violence et de mort.