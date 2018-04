DOC SHOT : Serbie, les miliciens du crime

" Serbie, les miliciens du crime " : un documentaire à voir sur La Une le jeudi 19 avril à 22h55. Rediffusion sur La Trois le 22/04 à 21h05

Une grande partie des armes qui alimentent le banditisme et le terrorisme en France proviennent de Serbie. La Serbie qui abrite aussi les plus grands braqueurs et qui se transforme peu à peu en véritable plaque tournante pour le trafic de drogue. La particularité de ce crime organisé ? Les liaisons dangereuses qu'il entretient avec le pouvoir. Sous les cagoules se cachent souvent d'anciens paramilitaires qui ont servi en première ligne dans les guerres de Bosnie, Croatie et du Kosovo. Considérés comme des criminels de guerre par l'Occident, ces hommes se sont hissés en Serbie au rang de héros nationaux et ont bénéficié de la bienveillance des autorités. Jérôme Pierrat nous emmène dans une immersion inédite dans une mafia devenue toute puissante grâce à la guerre.