DOC SHOT : "San Francisco, capitale du monde 3.0"

Facebook, Google, Amazon... ces marques font partie de votre quotidien, elles savent tout de vous, mais à quel point les connaissez-vous ? Installés dans la Silicon Valley et sa capitale San Francisco, les GAFA se battent pour remporter la course de la technologie et de l'innovation. Comme "Twitch" ou "Front", ils doivent attirer les talents du monde entier pour se développer rapidement, et la recette est simple: salles de jeux, cafétérias gratuites, pas d’horaires définis, digital detox ... ils font de leur mieux pour qu’ils se sentent comme à la maison.

Une fois l'effet "waouh" dépassé, une fois le filtre Instagram retiré : une San Francisco de plus en plus blanche et riche, où le racisme et la discrimination sexuelle font rage. Dans une ville où l’on essaie de découvrir le secret de la vie éternelle, les sans-abri continuent de mourir dans les rues. San Francisco, usine à bonheur ou antichambre d'un futur infernal ?

Un documentaire d'Antoine Dufeu à voir dans Doc shot le jeudi 28 mars dès 22h35 sur La Une. Rediffusion sur la Trois 02/04 21h00, 04/04 13h40, 06/04 23h45.