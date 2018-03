DOC SHOT : Pourquoi nous détestent-ils, nous les juifs ?

Avec didactisme mais aussi humour, le premier volet intitulé " Pourquoi nous détestent ils : nous les juifs ? ", entend combattre les clichés racistes et antisémites. Un documentaire réalisé par Alexandre Amiel (qui est également le producteur de la série) à voir le jeudi 29 mars à 22h25 sur La Une. Rediffusion sur La Trois le dimanche 1er avril à 21h15 ainsi que le 07/04 à 23h50.

Cette série documentaire originale nous interroge sur la montée de la haine, le repli communautaire et la libération de la parole raciste et antisémite en France. Trois ans après les attentats de Paris, l’idée du étant de déconstruire les préjugés religieux et culturels qui alimentent les discours de haine et de rejet.

Chaque volet de la série est incarné par une personne qui confronte son histoire personnelle à la réalité des racismes anti-juifs, anti-arabes et anti-noirs. En remontant le fil de leurs existences, le journaliste-producteur Alexandre Amiel et les comédiens Amelle Chahbi et Lucien Jean-Baptiste, croisent un demi-siècle d’histoire de France avec l’histoire de Français juifs, arabes, et noirs. " Pourquoi nous détestent-ils ? " raconte ainsi lʼhistoire de ceux qui, tout en étant fiers de leurs origines, refusent qu'elles constituent leur seule identité. Comme s’ils étaient condamnés à appartenir à des communautés imaginaires, à devoir subir tous les clichés racistes qui vont avec.

Ce premier volet " Pourquoi nous détestent-ils, nous les juifs " a été réalisé par Alexandre Amiel. Après avoir été journaliste et grand reporter pour l’agence Capa et Canal + pendant près de 10 ans, il crée l’agence de presse Caméra subjective en 2004 et initie en 2016 cette série documentaire. A travers son itinéraire et son identité, il essaye de comprendre comment et pourquoi l'antisémitisme persiste en France aujourd'hui. " Pourquoi nous détestent-ils ? : une interrogation personnelle qui appelle des réponses universelles… "

Après les fractures identitaires, la série s’attaquera également, au travers de trois autres épisodes, aux discriminations faites aux pauvres, aux homosexuels et aux femmes.