DOC SHOT :Nourrir les hommes

" Nourrir les hommes " : un documentaire de Olivia Moki et Philippe Lagnier à voir sur La Une le jeudi 22 février à 23h. Rediffusion sur La Trois le 28/02 à 10h50 – le 01/03 à 13h30 et le 03/03 à 23h15

Émilie est ouvrière à la chaîne dans une usines de surgelés. David est directeur marketing chez le numéro 1 français du jambon. Benjamin est éleveur de poules en cage. Romain est tueur dans un abattoir. 4 visages, parmi les 500.000 qui en France travaillent chaque jour à nous nourrir. Petites mains ou grands patrons, ces professionnels de l’alimentation se savent impopulaires. Vache folle, œufs contaminés, lait aux salmonelles : les scandales se sont succédés et la confiance s’est effritée.

Le système qui nous nourrit est né après la guerre et ses privations. L’agriculture s’est mécanisée, les exploitations ont changé d’échelle. Aujourd’hui, Benjamin produit 60 millions d’œufs par an, avec ses 200.000 poules en cage. Une protéine premier prix, dont la grande distribution ne veut plus. Comment Benjamin va-t-il rembourser son emprunt ?

L’époque est en train de basculer. Notre consommation de viande en est le meilleur exemple. Romain met à mort des dizaines de veaux, de cochons et de moutons chaque jour. Il essaie de bien faire son travail, mais se sent montré du doigt, avec les vidéos accusatrices qui ont récemment révélé les pratiques choquantes de certains abattoirs.

Alors quel système demain, pour remplacer celui qui disparaît sous nos yeux ? Comment garantir qu’il n’y aura plus de scandale ? Que notre assiette sera plus sûre, et plus goûteuse ? Peut-être faudra-t-il accepter de payer plus cher. Car une chose est sûre : l’alimentation est l’affaire de tous.